В Ростовской области под трассой нашлись 15 могил разных эпох

В Ростовской области при реконструкции трассы археологами обнаружено 15 погребений различных эпох.
Во время работ по ремонту трассы Азов — Александровка — Староминская нашлось большое количество артефактов: керамика, предметы быта и посуда.
Спасательные археологические работы проводятся около хутора Сонино на берегу реки Ея. Исследователи изучают курган Южный и курганную группу Сонино, уточняет пресс-служба губернатора Ростовской области.
Отметим, что первое поселение в здешних местах датируется II тысячелетием до нашей эры, а другие курганы — XIV веком нашей эры. Объекты признаны памятниками археологии 18 ноября 1992 года.
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