Песня от Елбасы: о родине

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал в Instagram клип к песне собственного сочинения о родине.

На видео Назарбаев гуляет по полям и поет. Также он обнимает детей, которые сидят на маковом поле.

«Я побывал во многих странах, но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — говорится в подписи к видео.

Музыку к словам написал композитор Алтынбек Коразбаев.

Напомним, что власть в Казахстане не так давно сменилась. 20 марта сложил полномочия Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну почти 30 лет. Были объявлены досрочные выборы, победил на которых Касым-Жомарт Токаев.

Но... Елбасы продолжает активно участвовать в жизни бывшей советской республики: встречается с высокопоставленными лицами, присутствует на важных заседаниях, высказывает мнения и т.д. В общем, как бы с поста он и не уходил. И, конечно, ему есть чем заняться. И песни, наверное, сочинять тоже, но и не только. У него "все под контролем" (как мы понимаем, именно чего-то такого хотят добиться на долгие годы его коллеги из славянских республик - Белоруссии и России).



А вот в других азиатских странах дела складываются посложнее. Например, власти бывшей Узбекской ССР продолжили преследования дочки экс-президента. Обвиняют ее по фактам хищения госсредств, вымогательстве в особо крупных размерах и сделках в ущерб государству. Жить на широкую ногу, видимо, было привычно. Но не стоило «связывать» воедино свое и чужое, вовремя надо было опомниться.

И вот еще о происходящем в бывших среднеазиатских республиках СССР:

По инф. rosbalt.ru

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