В Казахстане — новый президент (при старом Елбасы)

В минувшее воскресенье в Казахстане состоялись внеочередные президентские выборы, результат которых никого не удивил, поскольку кандидатуру нового главы государства, Касым-Жомарта Токаева, активно лоббировал всемогущий Нурсултан Назарбаев, подавший в отставку по собственному желанию, однако продолжающий оставаться реальным первым лицом в бывшей республике СССР.

За Токаева проголосовали 70,76%. Второе место (16,2%) занял Амиржан Косанов, третье (5,2%) — Дания Еспаева.

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил Токаева «с убедительной победой на выборах президента Казахстана и пожелал ему успехов».

Политики подтвердили намерение укреплять российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества, наращивать двусторонние связи в различных областях. Также они договорились о дальнейших контактах.

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В Алма-Ате днем 10 июня начались задержания людей, протестующих против итогов прошедших накануне выборов президента Казахстана, передает ИА «Фергана».

Корреспондент издания оценил количество задержанных на Старой площади в несколько десятков человек. Причем, по его словам, в автозаки сажают тех, кто пытается пройти к месту вчерашней акции — памятнику Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой. Полицейское оцепление в этом районе дежурит уже вторые сутки. Также здесь присутствует руководство департамента полиции Алма-Аты.

Митинги против проведения выборов прошли 9 июня в Алма-Ате и Нур-Султане. Полицией тогда были задержаны около 500 их участников.

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Избранный президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен выстроить диалог с протестующими, несмотря на их «неправильное поведение» в день выборов. Об этом заявил сам глава государства, сообщает Sputnik Казахстан.

«Еще раз хочу сказать, что с моей стороны в канун выборов были даны поручения в адрес правоохранительных органов — проявлять максимальную сдержанность. Что они и сделали во время демонстрации. В будущем они будут вести себя именно таким образом», — сказал Токаев.

По его словам, правоохранители были вынуждены предпринять необходимые меры, «в связи с тем, что некоторые граждане вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции». Президент считает, что эти граждане «подталкивались к незаконным действиям».

При этом Токаев говорит о том, что в обществе могут существовать разные мнению, а потому с протестующими необходимо выстроить диалог. Он заявил о том, что в Казахстане будет создан комитет общественного доверия, в который войдут представители разных политических направлений.

По инф. rosbalt.ru

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