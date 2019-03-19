Отставка Назарбаева: уйти, чтобы не уходить никуда?

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он объявил в специальном обращении к народу в прямом эфире национального телевидения. Новость стала достаточно неожиданной но, вероятно, речь не идет о каких-то драматических проблемах со здоровьем или "переосмыслением своей роли в истории". Бывший руководитель Казахской ССР имеет все возможности остаться в политике и продолжать фактически руководить страной столько времени, сколько захочет. А сил и энергии у него, в его 78 лет - вполне достаточно, многие восточные владыки могут позавидовать!

«Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом», — сказал Назарбаев.

До выборов президента, по его словам, обязанности главы государства будет выполнять председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После отставки Назарбаев останется главой партии «Нур Отан» и продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана. Согласно принятому в 2018 году закону, он сможет занимать этот пост пожизненно.

Нурсултан Назарбаев бессменно руководил Казахстаном 29 лет. Он занял пост презид ента 24 апреля 1990 года, впоследствии неоднократно переизбирался, последний раз — в 2015 году. До этого Назарбаев был президентом Казахской ССР. Сейчас ему 78 лет.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

На фоне других среднеазиатских республик бывшего СССР, Казахстан смотрится, как известно, довольно современным государством, с довольно развитой экономикой, подчеркнуто светским и даже с каким-то подобием политической жизни. Но оппозиция здесь слаба, каких-то альтернатив курсу национального лидера в глазах народа нет - это, по сути, автократическое государство, вроде современной России. И, вполне возможно, что вождь нации просто принял решение о "переформатировании": отойдя от текущего руководства исполнительной властью, он сохранит все рычаги влияния на государственный механизм. Именно такой сценарий, в качестве возможного, обсуждается экспертами и для России - когда Владимир Путин потеряет юридическое право избраться еще разок президентом страны. Так что гражданам РФ (как сторонникам, так и противникам Путина) стоит приглядеться к событиям в соседней стране в ближайшем будущем.

***

Из реакции на событие в России: спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала информацию об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «неожиданной и очень серьезной».

Во вторник Матвиенко находится на совещании в администрации Оренбургской области. По ее словам, новость об отставке «очень неожиданная, очень серьезная», особенно для граничащей с Казахстаном Оренбургской области.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ