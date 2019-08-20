Власти бывшей Узбекской ССР продолжили преследования дочки экс-президента

Еще несколько уголовных дел возбуждено в Узбекистане в отношении заключенной дочери экс-президента Гульнары Каримовой.

Генпрокуратура предъявила Каримовой обвинения по новым фактам хищения госсредств, вымогательстве в особо крупных размерах и сделках в ущерб государству.

Отмечается, что Каримова находится под стражей по предыдущим обвинениям в финансовых преступлениях.

Ранее власти Узбекистана решили пойти на сделку с Каримовой, которая предложила помощь в возврате активов из-за границы в обмен на освобождение. Речь идет о возвращении $131 млн, замороженных в Швейцарии, и еще $555 млн из швейцарских банков.

А вообще, переход бывших среднеазиатских республик СССР к демократии оказался тернист. Везде дорвавшиеся до власти "вожди нации" не избежали соблазнов красивой жизни, везде окружили себя "семейно-родственными кланами", везде пытаются устроить комфортный для себя переход власти "по наследству" (чтобы, не дай Аллах, не разоблачили былые делишки). Вот что происходит в других, ныне независимых странах Центральной Азии:

...Впрочем, России еще только предстоит пережить этот шок от разоблачений нынешней вертикали власти, погрязшей в коррупции.

По инф. rosbalt.ru

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