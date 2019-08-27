Взятки в военкомате. История, увы, стара как мир

В Петербурге вынесен приговор в отношении бывшего помощника начальника одного из отделов военного комиссариата города. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, женщина признана виновной в получении взятки и мошенничестве.

Следствие и суд установили, что на территории Петербурга действовала организованная преступная группа, состоящая из должностных лиц военного комиссариата и его структурных подразделений. Участники ОПГ систематически получали денежные средства от лиц призывного возраста, желающих избежать службы в Вооруженных силах РФ.

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Подсудимая с 2013 года по декабрь 2015 года в общей сложности 840 тыс. рублей за освобождение призывников от службы. Кроме того, она вводила в заблуждение об имеющихся у нее полномочиях по признанию призывников ограниченно годными и таким образом похитила еще 400 рублей у молодых людей, которые не подлежали призыву по состоянию здоровья на законных основаниях.

Экс-сотрудница военкомата получила 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Желание призывников избежать службы в армии поощрять нельзя, ведь всё-таки армия - это школа мужества, а пройти службу - это дело чести. И еще бытует такое представление, что если служил – то и мужик. В поддержку – статистика. Большинство опрошенных россиян (60%) уверены, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии, и только 12% призывную службу считают «бессмысленным и опасным занятием», которого стоит избегать, говорится в итогах исследования «Левада-Центра». К тому же служба сейчас стала гораздо более безопасной, о дедовщине тоже практически теперь не слышно. Более того, те, кто служил, смогут в будущем пойти в армию на контрактной основе. А вот то, что коррупция процветает и в военных комиссариатах - это очень плохо.

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По инф. rosbalt.ru

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