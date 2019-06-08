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Путин: "Оборона страны достаточна, чтобы обеспечить безопасность"
По инф. rosbalt.ru   
08 Июня 2019 г.
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У России нет необходимости в продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Оборона страны достаточна, чтобы обеспечить безопасность. Об этом заявил в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

Путин подчеркнул также, что Вашингтон подрывает основы международной стабильности выходом из договоров по стратегическим вооружениям.

Он призвал и США, и другие государства, включая не только признанные ядерные страны, начать «открытую дискуссию» по проблемам мировой безопасности, сообщает ТАСС. По словам Путина, диалог по этим вопросам с американским лидером Дональдом Трампом внушает «определенный оптимизм», но в первую очередь нужны практические шаги.

Путин добавил, что участие в диалоге только признанных ядерных держав может привести к тому, что страны, не имеющие такого официального статуса, продолжать развивать свои ядерные технологии, и в итоге переговорный процесс «зависнет» и между «официальными» ядерными странами.

Напомним, действие СНВ-3 истекает в 2021 году. Вопрос с пролонгацией договора обострился после того, как зимой Вашингтон объявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вскоре после этого заявления Путин предупредил о зеркальном ответе России на действия США.

В начале марта Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. В документе говорилось, что договор приостановлен, пока США не устранят допущенные ими нарушения. По мнению целого ряда экспертов, отказ от ДРСМД навсегда изменит всю архитектуру мировой безопасности.

В конце мая Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении ДРСМД, который будет рассмотрен в первом чтении 18 июня.

  • Будем честны: гонка вооружений — это, прежде всего, экономическое соревнование между странами. Это разработки, которые требуют бюджетных миллиардов, и всё для того, чтобы сказать: да, оборона нашей страны в порядке. У руководства страны имелись все причины для того, чтобы вкладывать огромные ресурсы в армию, ведь одной из причин краха СССР был именно экономический проигрыш Западу. Сейчас президент отчитался о том, что что бояться нечего, в случае чего, сможем постоять за себя. Но остановится ли на этом гонка вооружения? Наврядли, это процесс бесконечный... Так, в мае Путин заявил, что необходимо развивать перспективные системы вооружения, которые должны быть основаны на прорывных технологиях.

По инф. rosbalt.ru

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