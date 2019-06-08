Путин: "Оборона страны достаточна, чтобы обеспечить безопасность"

У России нет необходимости в продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Оборона страны достаточна, чтобы обеспечить безопасность. Об этом заявил в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

Путин подчеркнул также, что Вашингтон подрывает основы международной стабильности выходом из договоров по стратегическим вооружениям.

Он призвал и США, и другие государства, включая не только признанные ядерные страны, начать «открытую дискуссию» по проблемам мировой безопасности, сообщает ТАСС. По словам Путина, диалог по этим вопросам с американским лидером Дональдом Трампом внушает «определенный оптимизм», но в первую очередь нужны практические шаги.

Путин добавил, что участие в диалоге только признанных ядерных держав может привести к тому, что страны, не имеющие такого официального статуса, продолжать развивать свои ядерные технологии, и в итоге переговорный процесс «зависнет» и между «официальными» ядерными странами.

Напомним, действие СНВ-3 истекает в 2021 году. Вопрос с пролонгацией договора обострился после того, как зимой Вашингтон объявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вскоре после этого заявления Путин предупредил о зеркальном ответе России на действия США.

В начале марта Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. В документе говорилось, что договор приостановлен, пока США не устранят допущенные ими нарушения. По мнению целого ряда экспертов, отказ от ДРСМД навсегда изменит всю архитектуру мировой безопасности.

В конце мая Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении ДРСМД, который будет рассмотрен в первом чтении 18 июня.

Будем честны: гонка вооружений — это, прежде всего, экономическое соревнование между странами. Это разработки, которые требуют бюджетных миллиардов, и всё для того, чтобы сказать: да, оборона нашей страны в порядке. У руководства страны имелись все причины для того, чтобы вкладывать огромные ресурсы в армию, ведь одной из причин краха СССР был именно экономический проигрыш Западу. Сейчас президент отчитался о том, что что бояться нечего, в случае чего, сможем постоять за себя. Но остановится ли на этом гонка вооружения? Наврядли, это процесс бесконечный... Так, в мае Путин заявил, что необходимо развивать перспективные системы вооружения, которые должны быть основаны на прорывных технологиях.



По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ