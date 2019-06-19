Служить ли в армии? Конечно, да, считают россияне

Большинство опрошенных россиян (60%) уверены, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии, и только 12% призывную службу считают «бессмысленным и опасным занятием», которого стоит избегать, говорится в итогах исследования «Левада-Центра». А вы как считаете?

24% респондентов назвали службу в армии долгом перед государством, который нужно отдать не зависимо от личных интересов. Социологи отметили, что это рекордный уровень положительного отношения к службе в армии по призыву с 1997 года (44%).

Почти половина опрошенных (49%) считают, что армия должна формироваться как из россиян, служащих по призыву, так и из контрактников. 31% респондентов выступили за полный переход на контракт, 17% — за отказ от контрактной службы.

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Рекордное число опрошенных (88%) выразили доверие к способности российской армии защитить страну в случае реальной внешней угрозы (53% ответов «определенно да» и 35% — «скорее да»).

По данным «Левада-Центра», 82% опрошенных россиян высказались за то, чтобы правительство направляло больше бюджетных средств на повышение уровня благосостояния граждан, а не на усиление военной мощи. Всего 12% опрошенных предпочтут обратный вариант.

Ранее Центр экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС сообщил, что родители российских школьников назвали самыми востребованными специальностями информационные и компьютерные технологии и связь (39,8%), медицину (35%), армию, полицию и силовые структуры (34,5%).

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Polit.ru

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