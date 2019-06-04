Вести из Приморья: в "китовую тюрьму" начали... водить экскурсии

Зоозащитница Нина Зырянова сообщила агентству «Интерфакс», что в вольеры бухты Средняя, называемые «китовой тюрьмой», водят экскурсии — хотя ученые и сотрудники министерства природных ресурсов РФ приняли решение вернуть сотни косаток и белух в естественную среду обитания.

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«В воскресенье я видела, как к воротам "китовой тюрьмы" подъехал большой автобус и более десяти машин, из которых вышло около 100 взрослых и детей. Из разговора со взрослыми я узнала, что это детский сад из Находки. Они прошли на территорию "китовой тюрьмы". На заборе у ворот было объявление об экскурсии», — уточнила Зырянова.

В подтверждение предоставленной информации активистка предоставила видеозапись, на которой видно, как группа детей в сопровождении взрослых выходит из автобуса и направляется на территорию «китовой тюрьмы».

Зоозащитница также сфотографировала плакаты с рекламой экскурсий — «Обзорная экскурсия-лекция о жизни морских млекопитающих в неволе», «Экскурсия лекция: обитатели морей — белухи и косатки».

Зырянова подчеркнула, что посещение экскурсий означает отсутствие обещанной реадаптации косаток и белух в «китовой тюрьме».

Polit.ru

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