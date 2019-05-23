Новый поворот в деле "китовой тюрьмы": ее узники — "частная собственность!"

Директор ООО «Афалина» — одной из четырех компаний, содержащих косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморье, — не намерен возвращать животных в природную среду. Он считает их своей неотъемлемой собственностью, а условия содержания — приемлемыми. Напомним, об этой громкой истории мы не раз писали. Она волнует экологов - и просто всех, кто сочувствует животым...

«Любой вопрос о выпуске может ставится только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Это (речь про косаток и белух) моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», — сообщил журналистам директор ООО «Афалина» Алексей Решетов.

Он также заявляет, что легитимного решения о выпуске животных на волю нет.

По его словам, животные живы, здоровы, хорошо питаются и привыкли к человеку. «В бухте сейчас 10 косаток и 87 белух. Все животные живы здоровы, хорошо упитаны, нормально питаются, радуются приходу людей. Консилиум прошел, все сказали, что мы их содержим просто замечательно, что все просто в шоке, как мы смогли это сделать. Есть небольшие вопросы: надо где-то увеличить пространство для животных, есть такая рекомендация», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что рекомендацию о возвращении в океан 10 косаток и 87 белух из «китовой тюрьмы» принял консилиум ученых под руководством Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). К такому же выводу пришла и международная группа ученых французского океанолога Жан-Мишеля Кусто. Заявление о том, что всех животных выпустят в океан, озвучил журналистам губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Любопытная коллизия сложилась. Не надо спешить объявлять предпринимателя в цинизме, жестокости и прочих грехах. Надо вдуматься в неоднозначность ситуации - а это, по большому счету, итог правовых отношений (сложившихся не только в России, ситуация могла возникнуть где угодно). С правовой точки зрения, если животные выловлены без нарушения закона - то они, действительно, находятся в собственности гражданина директора. И закон (по идее) должен защищать его право собственности, даже если это кого-то возмущает. А с другой стороны - экологи действительно рекомендуют китообразных выпустить (но, кстати, обвинений в "жестоком обращении" не предъявляют). Интересно, как будут выкручиваться власти и зоозащитники?

Что не отменяет нашего с вами сочувствия к "собственности" директора "Афалины", конечно же...



По инф. rosbalt.ru

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