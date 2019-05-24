В Кремле удивлены, почему приказ об освобождении узников "китовой тюрьмы" не выполняется

В Кремле признали наличие проблем с выполнением поручений президента РФ Владимира Путина относительно «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления руководителя компании-владельца морских животных об отказе выпускать косаток и белух на волю, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле с удивлением восприняли эти слова. Песков выразил желание «освежить в памяти» ответственных лиц список поручений президента по «китовой тюрьме» и подчеркнул, что необходимости в каких-либо дополнительных поручениях тут нет, надо просто выполнить то, что ранее уже было «четко сформулировано». Он констатировал, что эти поручения как минимум не выполняются, и пришло время «сверить часы» в этом вопросе.

Ранее руководитель одной из компаний-отловщиков «Афалина» Алексей Решетов заявил, что животные в приморской бухте — его собственность и отпускать их он не собирается. В Минприроды сразу заявили, что позиция ведомства та же — морских млекопитающих нужно спасти и отпустить в море, а слова «третьих лиц» они не комментируют.

Напомним, изначально в бухте Средняя в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Три белухи и одна косатка пропали. Было возбуждено уголовное дело, по данным следствия, животных вылавливали незаконно. 22 февраля Путин дал Минприроды и Минсельхозу поручение вместе с учеными решить судьбу этих животных. Контрольное управление администрации президента взяло этот вопрос на контроль. Власти Приморья обещали, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ