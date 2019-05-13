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Узникам "китовой тюрьмы" обещают свободу нынешним летом
По инф. polit.ru   
13 Мая 2019 г.
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Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что косаток и белух, освобожденных из «китовой тюрьмы», летом 2019 года — то есть в течение месяца или двух — могут выпустить из центра адаптации в бухте Средняя.

Узникам "китовой тюрьмы" обещают свободу нынешним летом

По словам губернатора, краевая администрация ожидает окончательного решения ученых, ветеринаров и других специалистов по поводу возможности выпустить косаток и белух, сообщается на сайте регионального правительства.

Узники «китовой тюрьмы» — 90 белух и 11 косаток — были освобождены в ноябре 2018 года. Их выловили для последующей продажи в зарубежные океанариумы, однако суд наложил на них арест. В апреле 2019 года в Россию прибыл глава общества «Будущее океана» Жан-Мишель Кусто, намереваясь оказать помощь в реабилитации животных.

Polit.ru

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