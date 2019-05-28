Вакансия президента Алжира не вызывает ажиотажа

Выборы президента Алжира, запланированные на 4 июля, с большой вероятностью будут перенесены или отложены, передает «Интерфакс» со ссылкой на алжирскую газету «Аль-Ватан».

В настоящее время на пост президента собрались претендовать только два кандидата. Для выдвижения, по законам Алжира, они должны получить поддержку 600 представителей органов местного самоуправления и законодателей или подписи 60 тыс. избирателей из более чем половины регионов страны.

Тем не менее, оба кандидата малоизвестны. Один из них является авиационным инженером, а второй руководит ветеринарной фармацевтической компанией. Как пишет газета, шансы собрать нужное количество подписей у них невысоки.

Напомним, предыдущий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, руководивший страной с 1999 года, ушел в отставку в начале апреля после массовых протестов. Врио президента стал глава верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Впоследствии он назначил дату выборов нового президента Алжира на 4 июля.

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По инф. rosbalt.ru

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