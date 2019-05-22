Коррупция: под судом — экс-президент Аргентины

В Аргентине прошли первые слушания по делу о коррупции против экс-президента Кристины Киршнер и еще 12 человек. На первом заседании подсудимым были зачитаны обвинения.

Киршнер, некоторых членов ее семьи и нескольких чиновников подозревают в сговоре и отмывании денег, при этом саму Киршнер следствие считает главным звеном сговора.

В рамках рассмотрения дела предполагается выслушать показания 160 свидетелей, а само дело составляет 60 томов по 200 страниц в каждом и еще 150 ящиков различных связанных с расследованием документов.

Перед заседанием Кристина Киршнер написала в сети микроблогов Twitter, что ее преследуют, чтобы помешать предвыборной кампании: она баллотируется на пост вице-президента.

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Заметим, что в современном мире преследования бывших руководителей стран за прегрешения у власти - дело распространенное:

— иногда эти обвинения подтверждаются, иногда — нет. Но для нас важно понять другое: от того, что судебные претензии предъявляются к "небожителям" — мир не рушится, а наоборот, становится более устойчивым. Ведь граждане стран, уверенные в неизбежности наказания за злоупотребления, больше доверяют своим законам, уверенней вкладываются в собственную экономику, просто оптимистичней смотрят в будущее.

По инф. rosbalt.ru

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