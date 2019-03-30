Экс-президент обвиняется в получении взятки чемоданом налички

Бразильский суд предъявил экс-президенту страны Мишелу Темеру обвинение в получении с помощью посредника крупной взятки в виде чемодана наличных, передает портал Globo.

Поводом для обвинений стала запись с камеры видеонаблюдения, сделанная в 2017 году. На этой записи видно, как экс-помощник Темера Родригу Роша Лоурес покидает ресторан в Сан-Паулу с кейсом, внутри которого, по данным следователей, находились 500 тыс. реалов ($128 тыс.) наличными.

По версии обвинения, эти деньги были взяткой от руководителей компании JBS, входящей в число крупнейших мировых производителей мяса.

Темер был задержан 21 марта в Сан-Паулу по подозрению в руководстве организацией, связанной с коррупционными преступлениями. Через четыре дня Темера и других фигурантов отпустили на свободу по решению суда.

А недавно аналогичные неприятности произошли и у другого пожилого лидера латиноамериканской страны: экс-президент Аргентины Карлос Менем приговорен к тюремному сроку в 3 года и 9 месяцев за финансовые махинации.

По инф. rosbalt.ru

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