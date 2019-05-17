Туркмения ждет от своего президента книгу, про алабаев

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов приступил к работе над книгой о алабаях.

Как пишет газета «Нейтральный Туркменистан», накануне он посетил конный комплекс в предгорьях Копетдага, где осмотрел щенков, дав им клички «с учетом их отличительных особенностей». После этого глава государства прошел в свой кабинет и начал писать книгу о собаках этой породы.

В тот же день Бердымухамедов посетил пограничников, поздравив их с Днем Конституции и Государственного флага, и подарил им семь щенков алабая.

Алабаи в Туркмении являются одним из символов государства.

В марте свет увидела очередная книга Бердымухамедова (всего у него их около сорока) «У коня есть и преданность, и веселье», посвященная ахалтекинцам.

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По инф. rosbalt.ru

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