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В Якутии может появиться заповедный «родильный дом», для белых мишек
По инф. pnp.ru   
28 Января 2020 г.
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В Якутии планируют создать государственный природный заповедник «Медвежьи острова». Соответствующий проект постановления кабмина, подготовленный Минприроды, размещён на портале нормативных правовых актов.

В Якутии может появиться заповедный «родильный дом», для белых мишек

Заповедник создаётся в целях сохранения белого медведя и мест его размножения, стерха, малого лебедя, тихоокеанской чёрной казарки, розовой чайки, очковой гаги, канадского журавля, а также других редких и исчезающих видов животных и мест их обитания. Архипелаг Медвежьи острова является «родильным домом» для белых медведей, говорится в пояснении к проекту.

Как следует из документа, заповедник планируется открыть на территории муниципального образования Нижнеколымский улус, его общая площадь составит 881 088 га, включая 533 477 га акватории Восточно-Сибирского моря. Согласно проекту, «Медвежьи острова» будут находиться в ведении Минприроды.

Создание «Медвежьих островов» предусмотрено федеральным проектом «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

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