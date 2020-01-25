Ученые призвали австралийцев к слежке за пауками

Ученые из города Брисбен под руководством Саманты Никсон обратились к жителям города с просьбой сообщать о пауках, с которыми те встретятся возле своего дома. Пауки нужны ученым для сбора яда.

Лаборатория Саманты Никсон в Квинслендском университете занимается исследованием молекулярных механизмов действия яда пауков. Ученые надеются в дальнейшем использовать полученные знания для создания новых лекарств. Но для изучения требуется относительно большое количество яда, поэтому ученым регулярно нужны новые пауки для взятия у них образцов.

В прошлом году умерли семь содержавшихся в лаборатории пауков-птицеедов. «Пауки могут жить очень долго — некоторые птицееды живут 25 лет, — но, к сожалению, в прошлом году многие наши пауки достигли конца своей жизни, — рассказывает Саманта Никсон. — Я заботилась о них более пяти лет, так что потерять этих пауков было ужасно. Мы надеемся восстановить нашу коллекцию, особенно птицеедов, потому что их яды действительно важны с медицинской точки зрения, и мы хотим понять, как они работают и как мы можем использовать их для создания новых лекарств и новых технологий. Мы действительно заинтересованы в больших пауках — чем крупнее и привлекательнее, тем лучше».

Поэтому ученые призывают жителей Брисбена помочь им в сборе пауков. Они предупреждают, что пауков ни в коем случае не нужно ловить самостоятельно, ведь укус ряда австралийских видов может быть опасен для человека. Гражданам предлагается сфотографировать встреченного паука и переслать снимок ученым. Если яд данного паука изучается в лаборатории, сотрудники приедут и поймают его. Помимо сбора яда, ученые используют пауков в работе с населением. Они посещают школы и выступают там с лекциями о пауках, их значении в природе и пользе, которую они могут принести в медицинских исследованиях.

Саманта Никсон считается, что поиск ценных для науки пауков может стать отличным занятием для школьников во время каникул. «Они могут осматривать дворы и парки, получить немного больше информации обо всех удивительных жутких жуках, которые живут на наших дворах в Брисбене, но, очевидно, под присмотром родителей — чтобы убедиться, что детей не укусят и никакие пауки не пострадают в процессе», — говорит Никсон.

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Polit.ru

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