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С приветом из Индонезии! В Москву на ПМЖ приехали редкие вараны
По инф. rosbalt.ru   
25 Января 2020 г.
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В Московский зоопарк из Индонезии приехали синехвостые вараны. Это весьма любопытная рептилия, на которую интересно посмотреть вживую.

С приветом из Индонезии! В Москву на ПМЖ приехали редкие вараны

Как сообщает пресс-служба зоосада, четыре особи приехали в Москву еще в декабре, однако их сразу поместили на месячный карантин. Теперь, когда рептилии освоились и привыкли к сотрудникам зоопарка, их перевезут на экспозицию.

«Появление синехвостого варана в коллекции нашего зоопарка - радостное и долгожданное событие. Еще в прошлом веке этот вид был представлен на экспозиции, однако потомство рептилии нашим специалистам не удавалось получить. Сейчас мы надеемся создать оптимальные условия для содержания и размножения варанов», - отметили в зоопарке.

  • Синехвостые вороны, прибывшие в Москву, происходят с индонезийского острова Биак. Там в тропических эта рептилия активно лазает по деревьям, достаточно быстро передвигается по земле, с легкостью преодолевая препятствия, любит плавать и подолгу лежать в водоемах, в том числе и в нагретой солнцем дождевой воде.
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В столичном зоопарке их содержат в условиях, которые для них являются оптимальными и естественными — температура воздуха в террариуме днем не ниже 28 градусов тепла, а ночью — не ниже 22. Также поддерживается высокая влажность, есть доступ к водоему.

Сотрудники зоопарка отмечают, что эти краснокнижные животные скрытные и пугливые, но постепенно привыкают к присутствию человека и начинают вести себя смелее. В зоосаде рассчитывают в будущем получить потомство этой рептилии

По инф. rosbalt.ru

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