Новый вид обезьян только нашли, а он уже под угрозой исчезновения

Международная группа зоологов открыла новый вид обезьян, обитающий в лесах бразильской Амазонии.

Вид относится к подсемейству Callicebinae — самой богатой, насчитывающей более тридцати видов группе обезьян Нового Света. Представителей этого подсемейства часто называют прыгунами за способность совершать далекие прыжки с дерева на дерево. Это небольшие древесные обезьяны, длина тела которых составляет 23–46 сантиметров, а их хвост длиннее тела. Питаются в основном плодами деревьев. Они живут небольшими группами, состоящими из самца, самки и их потомства. Новый вид принадлежит к роду Plecturocebus, распространенному в лесах Амазонии.

Обезьян обнаружил Алмерио Камара Гусман из Университета штата Мату-Гросу и его коллеги в лесном заповеднике возле гидроэлектростанции Рондон II. Затем представители этого вида обезьян были обнаружены еще в нескольких местах в штатах Рондония и Мату-Гросу. Ученые дали ему название Plecturocebus parecis. От родственных видов Plecturocebus parecis отличается окраской. На светло-сером основном фоне меха у этих обезьян выделяется красновато-каштановая спина. Грудь, горло, бакенбарды и внутренняя поверхность конечностей — бело-серые.

«Ареал нового вида находится в зоне дуги обезлесения Амазонии, где огромные лесные массивы уничтожаются для получения древесины, заселения и промышленного сельского хозяйства, — отмечают ученые. — Основываясь на категориях и критериях Красной книги МСОП, этот новый вид обезьян должен рассматриваться как находящийся под угрозой исчезновения».

Кажется, люди исходили уже всю свою планету вдоль и поперек и кого-то нового из наземных обитателей найти трудно. Но нет, природа в этом плане все умудряется подкидывать свежие загадки. Выявить обезьянок при этом оказалось мало, теперь сразу же придется решать, как сохранить обнаружившийся вид.

А еще любопытные публикации о представителях животного мира можно найти здесь:

Polit.ru

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