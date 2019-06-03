В трех мусульманских республиках России сдвинули сроки ЕГЭ

Рособрнадзор согласовал трем республикам — Чечне, Ингушетии и Дагестану — перенос Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Необходимость в этом возникла из-за празднования Ураза-Байрама. Как сообщает представитель Рособрнадзора, трем республикам дано разрешение перенести ЕГЭ на резервные дни.

Напомним, основной период ЕГЭ начался 27 мая с географии и литературы, 29 мая сдавали математику (базовую и профильную), 31-го — химию и историю. Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля, сдавать экзамен будут 750 тыс. выпускников. Для тех, кто по уважительной причине не мог сдавать ЕГЭ в основные дни, предусмотрены резервные даты.

Еще новости по нервной теме ЕГЭ:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ