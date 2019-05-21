Рособрнадзор уверяет: пересдача ЕГЭ останется бесплатной!

В Рособрнадзоре нет планов по введению платного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников прошлых. Об этом заявил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По его словам, в Рособрнадзоре такое не обсуждают, поскольку в государственной аттестации «все на бесплатной основе». Те, кто на прошлых ЕГЭ почему-то не смогли набрать нужное количество баллов, могут пересдать экзамен бесплатно либо в досрочный, либо в основной этап.

Напомним, основной этап ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля.

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