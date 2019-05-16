Отправить на ЕГЭ Васю вместо Пети не получится

В Рособрнадзоре призвали регионы уделить особое внимание такой проблеме, как подмена учеников на Едином госэкзамене (ЕГЭ). Об этом заявил в среду глава ведомства Сергей Кравцов.

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По его словам, в ходе досрочного проведения ЕГЭ был выявлен ряд проблем, в том числе, к примеру, в Самарской области был установлен факт подмены ученика. Это удалось быстро отследить, работа подменыша была аннулирована. Но в целом есть сложности с допуском экзаменуемых в пункты проведения ЕГЭ, связанные с настройкой оборудования на входе, добавил он. Кравцов призвал уделить этому вопросу повышенное внимание.

Ранее Рособрнадзор уже сообщал о подменыше в Самарской области. Оказалось, что вместо ученика, находившегося на домашнем обучении, экзамены по ряду дисциплин сдавал другой человек.

По инф. rosbalt.ru

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