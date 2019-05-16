ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Отправить на ЕГЭ Васю вместо Пети не получится

По инф. rosbalt.ru   
16 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Рособрнадзоре призвали регионы уделить особое внимание такой проблеме, как подмена учеников на Едином госэкзамене (ЕГЭ). Об этом заявил в среду глава ведомства Сергей Кравцов.

Отправить на ЕГЭ Васю вместо Пети не получится

По его словам, в ходе досрочного проведения ЕГЭ был выявлен ряд проблем, в том числе, к примеру, в Самарской области был установлен факт подмены ученика. Это удалось быстро отследить, работа подменыша была аннулирована. Но в целом есть сложности с допуском экзаменуемых в пункты проведения ЕГЭ, связанные с настройкой оборудования на входе, добавил он. Кравцов призвал уделить этому вопросу повышенное внимание.

Ранее Рособрнадзор уже сообщал о подменыше в Самарской области. Оказалось, что вместо ученика, находившегося на домашнем обучении, экзамены по ряду дисциплин сдавал другой человек.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 