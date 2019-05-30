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ЧП на ЕГЭ в Чувашии: умерла девочка-сердечница
По инф. rosbalt.ru   
30 Мая 2019 г.
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В столице Чувашии во время проведения Единого госэкзамена по математике скончалась выпускница. Естественно, это исторя не про "ужасы ЕГЭ" (не нужно приукрашивать его трудности!) — а про то, что госэкзамен, все-таки, изрядное испытание для подростков. И обострение хронических болезней (не дай Бог!), увы, может случиться...

ЧП на ЕГЭ в Чувашии: умерла девочка-сердечница

Как сообщили в Минздраве республики, трагедия произошла во время ЕГЭ в школе № 38. Ученице школы № 27 Чебоксар, страдавшей врожденным пороком сердца, стало плохо на экзамене.

Ребенка пытались спасти дежурившие на месте медики и еще две бригады «скорой помощи», но безуспешно. В 13:01 была констатирована смерть.

По инф. rosbalt.ru

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