ЧП на ЕГЭ в Чувашии: умерла девочка-сердечница

В столице Чувашии во время проведения Единого госэкзамена по математике скончалась выпускница. Естественно, это исторя не про "ужасы ЕГЭ" (не нужно приукрашивать его трудности!) — а про то, что госэкзамен, все-таки, изрядное испытание для подростков. И обострение хронических болезней (не дай Бог!), увы, может случиться...

Как сообщили в Минздраве республики, трагедия произошла во время ЕГЭ в школе № 38. Ученице школы № 27 Чебоксар, страдавшей врожденным пороком сердца, стало плохо на экзамене.

Ребенка пытались спасти дежурившие на месте медики и еще две бригады «скорой помощи», но безуспешно. В 13:01 была констатирована смерть.

Статьи про болезни сердца - по ссылке.

Новости про ЕГЭ - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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