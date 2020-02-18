В Тюмени многодетная мама вышла на пикет: из-за долга по ипотеке без жилья осталась

Мать пятерых детей Олеся Курлович лишилась квартиры из-за ипотечных долгов: оба родителя оказались без работы и не смогли выплачивать кредит. Банк подал в суд. Судебное заседание прошло по упрощенной схеме — без вызова сторон. Жилье продали с торгов. В декабре новые собственники жилья попытались вселиться в квартиру. Семья с пятью детьми продолжает жить в проданной квартире, поскольку, по словам Олеси Курлович, им некуда идти. Сейчас семья пытается в суде добиться признания торгов по продаже ее квартиры недействительными.
Как передает 72.ru, Олеся Курлович пикетировала здание правительства Тюменской области с плакатом с надписью: «Своих не бросаем».
«В послании президента что было? Работать с каждой многодетной семьей индивидуально, разбирать проблемы. Всем помогают, Африке, еще кому-то, а мы?» — объяснила многодетная мать.
Чиновники к ней не вышли, зато быстро приехали полицейские. Правоохранитель переписал паспортные данные пикетчицы и ушел наблюдать в машину.
После двух часов пикета к Олесе Курлович, по ее словам, подошел вице-губернатор Сергей Сарычев, который при ней позвонил главе Тюмени Руслану Кухаруку и попросил разобраться в ситуации.
Совершенно уму непостижимая ситуация. О какой поддержке семей с детьми, спрашивается, может идти речь, если происходят подобные вещи? Семья с детьми вынуждена идти жить на улицу просто потому, что не смогла платить кредит за жилье. Хочется, чтобы власти региона все-таки разобрались в этой непростой жизненной ситуации и помогли людям.А в целом... закредитованность населения страны превышает все мыслимые масштабы. Люди остаются без работы и просто вынуждены брать в долг, только вот рассчитаться потом не всегда получается...
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