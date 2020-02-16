В США мальчик едва не утонул в бассейне, когда вокруг было полно взрослых

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Инцидент произошел в отеле в городе Ливония (штат Мичиган). Взрослые, более 10 человек, подумали, что ребенок наслаждается играми, а мальчик на протяжении целых четырех минут барахтался под водой. Ребенка, лежащего на дне бассейна, увидела девятилетняя девочка, которая сказала об этом своей матери, а та побежала в раздевалку звонить в службу спасения.
Ребенка спасли две медсестры, которые услышали крик женщины и поспешили на помощь. По словам сотрудников полиции, женщины выполнили процедуру реанимации ребенка и смогли его оживить.
«У меня пошли мурашки по коже, когда медсестры работали над спасением ребенка. Они сделали несколько реабилитационных процедур, прежде чем вернуть его к жизни», — сказал очевидец происшествия. Ребенок был доставлен в больницу и в тот же день выписан.
Полиция расследовала обстоятельства инцидента, который произошел при отсутствии охранников и инструкторов бассейна, и передала дело в прокуратуру округа Уэйн.
Национальный альянс США по предотвращению несчастных случаев утверждает, что утопление является основной причиной инцидентов со смертельным исходом среди детей в возрасте от одного до четырех лет. По данным организации, 88 процентов утоплений происходят, когда рядом с ребенком присутствует хотя бы один взрослый.
Увы, но из-за нашей халатности каждый день приносит новые трагедии со внуками, причем не только в России, но и в других странах. Конечно, какие-то трагедии происходят по воле случая, но таких - единицы. Во всех остальных случаях это недоработка взрослых: недосмотрели, не уберегли... хочется, чтобы таких было как можно меньше, но для этого нужно, прежде всего, посмотреть на себя со стороны и ответить на вопрос: а ваши дети и внуки - в безопасности?
А пока вот еще несколько заголовков о бедах с малышами:
В московском аквапарке мальчик едва не утонул, пока спасатель... спал
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В США мальчик едва не утонул в бассейне, когда вокруг было полно взрослых
Инцидент произошел в отеле в городе Ливония (штат Мичиган). Взрослые, более 10 человек, подумали, что ребенок наслаждается играми, а мальчик на протяжении целых четырех минут барахтался под водой. Ребенка, лежащего на дне бассейна, увидела девятилетняя девочка, которая сказала об этом своей матери, а та побежала в раздевалку звонить в службу спасения.
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