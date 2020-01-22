В московском аквапарке мальчик едва не утонул, пока спасатель... спал

Трагедией едва не закончился инцидент с девятилетним школьником на территории аквапарка в «Лужниках». Мальчик чуть не утонул, пока спасатель спал. (Этот случай еще раз подтверждает, что отдых на воде - не самое безопасное времяпровождение. Со своих детей нельзя отводить глаз. - прим. МГ.)

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В полицию обратилась мать мальчика, 35-летняя жительница Зеленограда, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По ее словам, в минувший понедельник, 20 января, она пришла в аквапарк в «Лужниках» со своими детьми.

Во время отдыха в какой-то момент женщина увидела, что ее сына засасывает в слив и что он начал захлебываться. Женщина утверждает, что инструктор-спасатель в этот момент спал на рабочем месте.

В результате ЧП мальчик получил ссадины, а также сильно испугался. Отмечается, что спящего на посту спасателя засняли камеры наблюдения в аквапарке.

Хорошо, что в этой истории все закончилось благополучно: мама мальчика вовремя обратила на него внимание. Но все могло быть куда трагичнее. На памяти - два свежих случая. Так, в начале января в Новосибирске трагедия произошла с подростком, отдыхавшим в местном аквапарке. У мальчика застряла нога в металлической конструкции джакузи, он провел долгое время в воде и в итоге впал в кому, выйти из которой не смог. Или случай в Турции, когда в бассейне отеля в Бодруме захлебнулась 12-летняя Алиса Адамова. Во время купания в бассейне отеля руку девочки засосало в дренажную трубу. Под водой девочка провела больше 5 минут. Когда ее вытащили, Алиса была в коме и с тех пор не приходила в сознание. В итоге она умерла. Обе эти трагедии произошли по вине взрослых, ведь это они не усмотрели, не уберегли.

По инф. rosbalt.ru

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