Подросток из Новосибирска, застрявший в джакузи аквапарка, умер

В больнице скончался 16-летний подросток, который 8 января застрял в конструкции одного из бассейнов новосибирского аквапарка и наглотался воды. Об этом сообщил представитель областного минздрава.

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Мальчика доставили из аквапарка на искусственной вентиляции легких. В сознание он не приходил, уточняет РИА «Новости».

ЧП произошло 8 января. Подросток из Кемерово отдыхал в аквапарке вместе со своими родителями. Его нога застряла в металлической конструкции одного из джакузи, мальчик начал тонуть. Горожанка, отдыхавшая в тот день в аквапарке, рассказала НГС, что несколько мужчин тянули мальчика из воды несколько минут, и только когда им удалось вытащить пострадавшего из воды, прибежал сотрудник аквапарка.

Его спасли и в тяжелом состоянии доставили в больницу. Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей).

Трагичная история, что ни говори. И она еще раз доказывает то, что отдых на воде - это не шутки, а со своих детей нельзя спускать глаз, даже если им уже 16 и они вроде взрослые. Невольно возникают ассоциации со случаем в Турции, когда в бассейне отеля в Бодруме захлебнулась 12-летняя Алиса Адамова. Во время купания в бассейне отеля руку девочки засосало в дренажную трубу. Под водой девочка провела больше 5 минут. Когда ее вытащили, Алиса была в коме и с тех пор не приходила в сознание. В итоге она умерла. Оба этих случая произошли по вине взрослых, ведь это они не усмотрели, не уберегли. Но, к счастью, бывают и истории спасения, на которое можно было рассчитывать только чудом. Вот эти заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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