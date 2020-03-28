Ох, COVID-19 опасен и для обезьян?!

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Специалисты по охране вымирающих животных опасаются, что коронавирусная пневмония может передаться от людей к человекообразным обезьянам и поставить под угрозу полного исчезновения и так уже немногочисленные виды.
Гориллы, шимпанзе и орангутаны тоже могут стать жертвами инфекции
На данный момент у человекообразных обезьян не обнаружено ни одного случая заражения вирусом SARS-CoV-2, но ученые подозревают, что вирус, который уже один раз успешно сменил хозяина, научившись заражать клетки человека, сделает это вновь. В этом случае весьма вероятной следующей жертвой могут стать ближайшие родственники людей: гориллы, шимпанзе и орангутаны.
«Пандемия COVID-19 стала критической ситуацией для людей, нашего здоровья и нашей экономики, — говорит изданию The Guardian Томас Гиллеспи из Университета Эмори, который недавно написал письмо в журнал Nature с подробным описанием рисков, связанных с взаимодействием обезьян и людей. — Это также потенциально тяжелая ситуация для приматов. Для тех видов, которые находится под угрозой исчезновения, многое поставлено на карту».
Представители семейства гоминид, куда входят люди, гориллы, шимпанзе и орангутаны, имеют значительное генетическое и анатомическое сходство, что часто делает их восприимчивыми к одним и тем же болезням. В некоторых случаях симптомы проявляются одинаково у разных видов. Но в других случаях патогены, которые обычно вызывают легкие заболевания у людей, могут быть смертельными для других приматов.
Случай передачи вирусов от людей к человекообразным обезьянам впервые был отмечен в 2008 году. Образцы тканей от шимпанзе, которые умерли во время трех вспышек респираторных заболеваний в Кот-д'Ивуаре, содержали два распространенных штамма парамиксовируса человека (возбудителями так называемого парагриппа). Вирусные штаммы, обнаруженные у шимпанзе, были тесно связаны со штаммами, циркулирующими в современных эпидемиях среди людей. Авторы исследования полагали, что это далеко не первый случай, так как они отмечали смерти шимпанзе от схожих болезней на протяжении предшествующих 24 лет. В 2016 году вспышку болезни у шимпанзе в Кот-д’Ивуаре вызвал родственник вируса SARS-CoV-2 — коронавирус OC43, также полученный обезьянами от людей.
Чтобы свести к минимуму риск распространения коронавирусной пневмонии среди обезьян, некоторые эксперты выступают за прекращение доступа туристов в места обитания обезьян, а также полевых исследований. «Экотуризм жизненно важен для сохранения находящихся под угрозой исчезновения животных. Но в долгосрочной перспективе запрет [на посещение туристами] сохранит как обезьян, так и экотуризм», — считает специалист по охране природы Аренд де Хаас.
Обычно национальные парки, в которых обитают обезьяны, устанавливают строгие ограничения на приближение туристов к диким животным, но эти правила часто нарушаются, как людьми, так и обезьянами. Сейчас некоторые национальные парки уже прекратили доступ посетителей из-за эпидемии коронавируса.
Специалисты по охране вымирающих животных опасаются, что коронавирусная пневмония может передаться от людей к человекообразным обезьянам и поставить под угрозу полного исчезновения и так уже немногочисленные виды.
Священники Русской Православной Церкви будут отвечать на вопросы интернет-пользователей с помощью видеозвонков в социальной сети «Одноклассники», сообщили на официальном сайте Русской православной церкви. Это особенно актуально сейчас, в ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина. (Вот оно, торжество эры интернета, когда даже со священником можно поговорить, не выходя из дома. - прим. МГ.)
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