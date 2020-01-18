В Китае — новая смерть от неизвестного коронавируса

В китайском городе Ухань скончался еще один пациент, заболевший пневмонией из-за коронавируса нового типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное здравоохранение.

Всего в городе зарегистрирован 41 случай заражения новым вирусом. 12 пациентов уже выписаны из больницы, пятеро — в тяжелом состояние, остальные в стабильном, два человека скончались.

Кроме того, из 763 человек, которые находились под медицинским наблюдением из-за тесного контакта с больными, 644 выведены из-под наблюдения, еще за 119-ю медики наблюдают. Аномальных симптомов пока ни у кого из них не выявлено, новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Ситуация в этом регионе тревожит, прямо скажем. Это стоит иметь в виду путешествениикам:

По инф. rosbalt.ru

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