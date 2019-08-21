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Надо жить - на радость внукам! И правнукам, лишь бы они были...
По инф. rosbalt.ru   
21 Августа 2019 г.
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Продолжительность жизни россиян выросла за полгода до 73,7 лет. Такие данные привела министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Есть у меня мечта - до правнуков дожить

По ее словам, мероприятия нацпроекта «Демография» идут в соответствии с планом, причем некоторые — с опережением сроков. В частности, показатели младенческой смертности удалось снизить до уровня, который планировалось достичь только в 2023 году.

Кроме того, общее число смертей в первом полугодии 2019 года сократилось на 28,4 тысячи в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. За счет этого выросла средняя продолжительность жизни.

По словам Скворцовой, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода 2019 года, у женщин это уже 78,5 лет.

Вместе с тем, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что страна катастрофически теряет население. Она указывала, что в стране падает рождаемость, а смертность снижается не такими темпами, «как нам хотелось бы».

В продолжение темы отметим, что недавно статистики отчитались о том, что в России выросло число получателей страховых пенсий. Это значит, что у нас в стране почти каждый четвертый является пенсионером. А каждый пятый житель страны продолжает трудиться после достижения пенсионного возраста. Неудивительно, ведь размер большинства пенсий в стране уж очень маленький, и это один из факторов разительного контраста между богатством и бедностью в стране. Понятно, что нужно стремиться к тому, чтобы во-первых, выйти из демографического кризиса, а в-вторых, сделать размер пенсии достойным. Понимают ли это власти только?

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