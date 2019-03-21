Взгляд со стороны: революций и демократии в Казахстане не предвидится

Эта "новая ступень в казахском культе личности" делает еще более очевидным "тот маскарад, в котором проходит удивительная для региона трансформация власти", отмечает автор статьи.
"Многочисленные комментаторы выразили 78-летнему автократу свое уважение за решение добровольно покинуть главный пост страны и передать власть лояльному соратнику и опытному функционеру вместо того, чтобы основать династию. (...) Однако повышение в иерархии Дариги Назарбаевой до роли второго по значимости человека в государстве заставляет сомневаться в такой точке зрения. Токаев стал президентом лишь до конца текущего президентского срока, истекающего в 2020 году, а на следующих выборах сможет принять участие и Дарига", - говорится в статье.
"Отставка Назарбаева ознаменовала конец эры, так как в его лице политическую сцену покидает последний подлинно советский руководитель - он был еще членом Политбюро Коммунистической партии СССР, - отмечает издание. - Назарбаев также избавил свою страну и соседние государства, включая Россию, от беспокойства по поводу мягкой передачи власти, в которой заинтересован весь регион".
"Однако эта отставка не изменит того, что решающие нити власти по-прежнему останутся в руках "Елбасы", "главы государства", - уверен Акерет. Совет Безопасности, которым Назарбаев может управлять до конца жизни, в прошлом году стал центральным директивным органом, решения которого должен исполнять президент. В подчинении Совбеза находится спецслужба КНБ, руководство которой Назарбаев также поменял в 2018 году. К тому же, являясь членом Конституционного совета и председателем партии "Нур Отан", он сохранит в своих руках дополнительные рычаги власти.
Токаеву, дипломату с недостаточным опытом в экономике, "уготована лишь роль гаранта переходного периода", считает журналист. Политическую стагнацию прошлых лет таким образом не побороть."Примечательно, что в Казахстане даже незаурядный политик не может воспользоваться моментом. Функционирующей оппозиции здесь не существует", - указывает издание.
"На первый взгляд эта отставка может показаться образцовой с точки зрения государственной политики, так как она прошла в рамках конституции. Но при внимательном рассмотрении она обнажает то, насколько сомнительной является политическая стабильность, когда она висит лишь на волоске - непререкаемом авторитете Назарбаева. Если в соседнем Узбекистане после гнетущей эпохи Каримова его преемнику открылась дорога к осторожному политическому пробуждению, то Казахстан пока остается в плену корсета кланового господства Назарбаева", - заключает Акерет.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
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