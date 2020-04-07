В Приморье впервые пересчитали тигров и леопардов

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Впервые стало известно точное количество леопардов и тигров, обитающих на территории национального парка «Земля леопарда». Об этом сообщается на сайте учреждения.
В 2019 году фотоловушками зарегистрировано 97 взрослых леопардов и 31 взрослый тигр. Детальное обследование с вертолетов показал, что в нацпарке и заповеднике «Кедровая падь» обитают 17 тысяч пятнистых оленей, 2900 кабанов и 1600 косуль.
— Копытные — основа кормовой базы семейства кошачих. Крупные хищники являются индикатором состояния экосистемы: если численность кошек стабильна, если они чувствуют себя комфортно, то здорова и вся природа, — говорит директор нацпарка Виктор Бардюк.
Благодаря первому полномасштабному авиаучету диких копытных с вертолетов специалисты выяснили, что добычи хватает всем — и леопардам, и тиграм, и даже легальным охотникам.
Кроме того, впервые удалось получить достоверные сведения о численности водяного оленя: в Хасанском районе их обитает около 170 особей.
В парке завершается создание сети укрытий для фотографов дикой природы. В 2020 году был оборудован уже восьмой «скрадок».
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