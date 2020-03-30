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В Приморье котенок леопарда спасся от лесного пожара

По инф. Российской газеты   
30 Марта 2020 г.
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На Дальнем Востоке боровшиеся с огненным палом сотрудники нацпарка сохранили жизнь маленькому дальневосточному леопарду.

В Приморье котенок леопарда спасся от лесного пожара

Об инциденте сообщил  специалист по связям с общественностью нацпарка «Земля леопарда» Иван Раков.

Зверя, убегавшего от огня, увидели на кадрах фотоловушки. По словам директора учреждения Виктора Бардюка, эти тревожные кадры поразили всех.

— Они наглядно продемонстрировали ситуацию с пожарами на юго-западе Приморья. Показали, насколько реальную и страшную угрозу они несут редким животным, которые беззащитны перед лицом этой разрушительной стихии в родном доме, — сказал он.

Прибывшие на место специалисты быстро потушили огонь.

  • Кстати

Лесные пожары и палы — одна из причин сокращения мест обитания диких животных. Работники лесохозяйственного отдела «Земли леопарда» при поддержке отдела охраны ведут мониторинг лесных пожаров, оперативно отслеживая и ликвидируя любые возгорания. На охраняемых территориях подготовлено более 250 километров минерализованных полос. Вспаханные участки земли отрезали большую территорию с сухой травой от границ нацпарка.

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