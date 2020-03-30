В Приморье котенок леопарда спасся от лесного пожара

На Дальнем Востоке боровшиеся с огненным палом сотрудники нацпарка сохранили жизнь маленькому дальневосточному леопарду.
Об инциденте сообщил специалист по связям с общественностью нацпарка «Земля леопарда» Иван Раков.
Зверя, убегавшего от огня, увидели на кадрах фотоловушки. По словам директора учреждения Виктора Бардюка, эти тревожные кадры поразили всех.
— Они наглядно продемонстрировали ситуацию с пожарами на юго-западе Приморья. Показали, насколько реальную и страшную угрозу они несут редким животным, которые беззащитны перед лицом этой разрушительной стихии в родном доме, — сказал он.
Прибывшие на место специалисты быстро потушили огонь.
Лесные пожары и палы — одна из причин сокращения мест обитания диких животных. Работники лесохозяйственного отдела «Земли леопарда» при поддержке отдела охраны ведут мониторинг лесных пожаров, оперативно отслеживая и ликвидируя любые возгорания. На охраняемых территориях подготовлено более 250 километров минерализованных полос. Вспаханные участки земли отрезали большую территорию с сухой травой от границ нацпарка.
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