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Рыжеухий бюльбюль заглянул в Приморье
По инф. Российской газеты   
11 Марта 2020 г.
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Редкая субтропическая птица бюльбюль обнаружена в национальном парке «Земля леопарда», сообщил специалист по связям с общественностью учреждения Иван Раков.

В Приморье прилетел рыжеухий бюльбюль

За последние 60 лет в Приморском крае всего лишь несколько раз встречали этих пернатых. Ученые предполагают, что из-за глобального потепления в будущем бюльбюль может окончательно облюбовать регион.

Эти небольшие певчие, размером со скворца, обитают на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае. В Россию он залетает редко.

По словам заместителя директора парка по науке Юрия Дармана, нет и никаких сведений о размножении бюльбюля в Приморье. А орнитолог, доцент кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики ДВФУ Юрий Глущенко считает, что «Земля леопарда» хорошо подходит для постоянного обитания этой птицы из-за свободного доступа к водопоям с чистейшей водой, в том числе зимой.

В пользу расселения рыжеухого бюльбюля в регионе говорит и обилие здесь мягких плодов на различных видах деревьев и кустарников. Он также может посещать кормушки, в которых специалисты раскладывают угощения в виде ягод дикоросов.

  • Справка «РГ»

Длина тела рыжеухого бюльбюля составляет до 28 сантиметров. Окраска оперения серо-коричневая, с коричневыми щеками. Пение громкое, щебечущее.

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