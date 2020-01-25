В ПФР готовятся сокращения кадров

Штат Пенсионного фонда России, в том числе территориальных отделений, могут затронуть сокращения. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что изменения связаны с цифровизацией, в результате которой на текущую структуру фонда «можно будет посмотреть другими глазами».

В 2019 году в Пенсионном фонде таке анонсировались сокращения.

Напомним, 23 января Максим Топилин был назначен председателем правления ПФР. Бывший председатель ПФР Антон Дроздов перешел в Минфин.

Напомним, что ПФР - ведомство, ответственное за начисление и распределение наших с вами пенсий, а также различных социальных пособий. У этого ведомства - масса системных проблем, связанных в целом с экономикой страны (он недостаточно пополняется из взносов работников - из-за чего, в частности, в 2018-м году власти протолкнули скандальное повышение пенсионного возраста). Вряд ли новый глава сможет как-то исправить это положение, обольщаться нет смысла - проблемы пенсионной системы в стране надо решать вместе с остальными. Но есть и проблемы ПФР внутренние - периодически его сотрясают скандалы, связанные с напрасными тратами казенных денег и коррупцией. Вот уж как минимум с этим - "новая метла" имеет все возможности разобраться! И с излишними тратами на персонал - тоже. Ну и насчет сокращений: да, конечно, людей жалко и злорадство тут недопустимо - но уж там-то все 100% госслужащие, которым обеспечат все причитающиеся по закону пособия.



Новости ПФР и вокруг него - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ