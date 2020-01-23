У Пенсионного фонда России — новый глава. Им стал Максим Топилин

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил председателем правления Пенсионного фонда России Максима Топилина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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Напомним, что ПФР - ведомство, ответственное за начисление и распределение наших с вами пенсий, а также различных социальных пособий. У этого ведомства - масса системных проблем, связанных в целом с экономикой страны (он недостаточно пополняется из взносов работников - из-за чего, в частности, в 2018-м году власти протолкнули скандальное повышение пенсионного возраста). Вряд ли новый глава сможет как-то исправить это положение, обольщаться нет смысла - проблемы пенсионной системы в стране надо решать вместе с остальными. Но есть и проблемы ПФР внутренние - периодически его сотрясают скандалы, связанные с напрасными тратами казенных денег и коррупцией. Вот уж как минимум с этим - "новая метла" имеет все возможности разобраться!

Новости ПФР и вокруг него - по ссылке.

Также стали известны имена новых заместителей министров и руководителей различных правительственных структур. Так, прежний глава ПФР Антон Дроздов стал заместителем министра финансов. Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство, а руководивший им Владимир Уйба перешел на пост заместителя министра здравоохранения.

Врио главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко, замглавы Минфина назначен Алексей Сазанов, первым замминистра строительства и ЖКХ — Ирек Файзуллин. Врио главы аппарата коллегии ВПК и замглавы аппарата кабмина назначен Игорь Боровков. Секретариат заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой возглавит Елена Рожкова.

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