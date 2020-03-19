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В Петербурге спасли двух еще малышей нерпы
По инф. Российской газеты   
19 Марта 2020 г.
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В Центре Фонда друзей балтийской нерпы пополнение — два детеныша балтийской нерпы. Бельков нашли на побережье Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга.

В Петербурге спасли двух новорожденных нерпят

Как рассказал Фонд на своей странице в соцсетях, первого нерпенка обнаружили посетители парка «Дубки» в Сестрорецке. У малыша стерта шерсть на животе и порезана кожа на подбородке. Видимо, прежде, чем встретиться с людьми, отбившийся от мамы белек долго полз по земле, предполагают зоозащитники.

Второго детеныша нерпы нашла девушка на пляже поселка Смолячково. Она позвонила сотрудникам Фонда друзей балтийской нерпы, а пока те ехали, зонтиком преграждала маленькой самочке путь к ледяной воде — там одинокий детеныш не выжил бы.

Зоозащитники предупреждают: в ближайшее время на побережье могут попадаться потерявшие мам бельки нерпы. Тем, кто их обнаружит, необходимо срочно связаться со специалистами службы спасения тюленей по телефону (812) 699-23-99.

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