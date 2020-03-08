Ладожская нерпочка приплыла на льдине к людям

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
В реабилитационном центре «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали, что ей всего один или два дня, вес — четыре килограмма. Ее подобрали накануне спасатели пожарной части поселка. Отмечается, что нерпа, увидев человека, подалась ему навстречу и дала спокойно взять себя в руки.
Нынешней зимой нерпы пытаются вырастить детенышей в необычайно сложных для них условиях. Дело в том, что обычно мамы-нерпы с малышами располагаются на льдинах, но в условиях нынешней аномально теплой зимы льда в Финском заливе просто нет. В результате морские млекопитающие вынуждены обосновываться на берегу, где самки и детеныши становятся уязвимы для хищников и людей. Кроме того, малышей иногда уносит на льдинах, и они теряются. Чтобы помочь малышам, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области решили создать авиационную службу спасения тюленят.
В Москве погиб известный украинский шахматист, гроссмейстер Станислав Богданович и украинская шахматистка Александра Вернигора. Они отравились закисью азота, которая вызывает опьяняющий эффект и приступы смеха. (Дурачество привело к смерти, а ведь так многие из наших внуков любят развлекаться. Расскажите им об этой истории! - прим. МГ.)
Коронавирус COVID-2019 пойдет на спад в ближайшее время в связи с наступлением весны. Об этом заявила эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. По ее словам, паниковать из-за инфекции не стоит, а опасения связаны с его «новизной» и необходимостью изучения.
Совсем недавно поклонники Брэда Питта надеялись, что он начнет вновь встречаться со своей бывшей женой Дженнифер Энистон, но этого так и не произошло. Журналисты узнали, кто мог помешать актеру возобновить роман.
Живущий в Колпино школьник выстрелил из ружья в голову одного из своих гостей, которого пригласил по случаю Дня рождения. (Почему у родителей оружие хранится так беспечно?! Ведь если бы оно было, скажем, в сейфе под замком, то драмы бы удалось избежать... прим. МГ.)
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе ребёнка-подкидыша.
В России могут начать наказывать по отдельной уголовной статье вандалов, которые повреждают места захоронений воинов и памятники в местах боевой славы. Такой проект закона внес в Государственную думу глава государства Владимир Путин.
В российской армии служат более 41 тыс. женщин, в том числе 4 тыс. — офицеры, включая 44 полковника. В 2019 году женщины-военнослужащие получили 24 боевые награды. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«(…) Смесь из трех пестицидов (ципродинил, мепанипирим и пириметанил), используемых для борьбы с грибковыми болезнями растений, может способствовать прогрессированию болезни Альцгеймера. Таково заключение международного исследования, координируемого французскими исследователями и опубликованного в феврале в Environmental Health Perspectives, самом престижном научном журнале по вопросам гигиены окружающей среды», — пишет Le Monde.
К Международному женскому дню сервис аудиокниг составил список самых популярных в России женщин-писателей. В него вошли Макс Фрай, Айн Рэнд, Элизабет Гилберт, Джен Синсеро и Донна Тартт. Среди авторов в категории «Экономика и бизнес» лидирует Ирина Хакамада. А в детской литературе бесспорным лидером стала «Манюня» Наринэ Абгарян.
Наступило 8 марта — праздник, официально называющийся Международный женский день и возникший в знак борьбы женщин за свои права. Со временем в СССР и затем в постсоветских странах он «переродился» в праздник весны и внимания к представительницам женского пола.
Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса на основании данных о 229 видах животных, от насекомых до млекопитающих, статистически подтвердили гипотезу о влиянии половых хромосом на различие в средней продолжительности жизни между полами. В частности, они объясняют, почему женщины (с хромосомным набором XX) в среднем живут дольше мужчин (XY).
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