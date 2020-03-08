Ладожская нерпочка приплыла на льдине к людям

В поселок имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти приплыла на льдине маленькая ладожская нерпочка.

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В реабилитационном центре «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали, что ей всего один или два дня, вес — четыре килограмма. Ее подобрали накануне спасатели пожарной части поселка. Отмечается, что нерпа, увидев человека, подалась ему навстречу и дала спокойно взять себя в руки.

Нынешней зимой нерпы пытаются вырастить детенышей в необычайно сложных для них условиях. Дело в том, что обычно мамы-нерпы с малышами располагаются на льдинах, но в условиях нынешней аномально теплой зимы льда в Финском заливе просто нет. В результате морские млекопитающие вынуждены обосновываться на берегу, где самки и детеныши становятся уязвимы для хищников и людей. Кроме того, малышей иногда уносит на льдинах, и они теряются. Чтобы помочь малышам, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области решили создать авиационную службу спасения тюленят.

Животные, как и люди, частенько попадают в беду, но часто такие истории имеют хороший финал. Почитать про это можно в нашей хронике "из мира братьев меньших"!

По инф. rosbalt.ru

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