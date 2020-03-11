На петербургских водоёмах — нерпоапокалипсис

В петербургском центре спасения тюленей за несколько дней появилось 8 новых подопечных. Маленьких ладожских нерпят подобрали в Неве, на берегу или сняли с проплывающих льдин. Всем малышам не более 2-3 дней. Одна из подопечных погибла.

«Для нас всегда это очень и очень сложные пациенты, и никогда прежде мы не получали одномоментно такое их количество, — отметили спасатели. — Главные опасности для нерпят сейчас — это стресс, вызванный слишком резкими изменениями в их жизни, и нарушения нормальной терморегуляции организма, с которыми нам сейчас ежечасно приходится бороться».

В центре рассказали, что, к сожалению, одна из нерпочек погибла. Также спасатели сообщили, что в минувшие выходные много нерпят проплыло вниз по Неве.

«По состоянию попавших к нам животных можно сказать, что их собратьям, которые плавали или, может быть, где-то на последних ладожских льдинках, крупно не повезло, так как находиться в холодной воде больше нескольких минут они не могут и утонут или уже утонули. Вот такой вот нерпоапокалипсис», — добавили в центре.

В петербургском управлении Росприроднадзора отметили, что балтийская кольчатая нерпа и ладожская кольчатая нерпа занесены в Красную книгу РФ и находятся под охраной государства.

В ведомстве напомнили, что излишнее внимание к белькам со стороны человека — стресс для животного. Специалисты просят не трогать обнаруженных животных и не предпринимать самостоятельных попыток оказать помощь белькам.

При обнаружении детенышей в бедственном положении Росприроднадзор просит сообщать по телефону горячей линии 8 (921) 987-58-99 или в центр спасения тюленей 699-23-99.

По инф. rosbalt.ru

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