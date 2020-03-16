В парке Японии олени из-за коронавируса остались без рисовых крекеров

В древней японской столице Нара, известной Великим храмом Востока (Тодайдзи) с гигантской статуей Будды внутри, обитающие в парке вокруг храма более тысячи оленей остались без привычной еды из-за отсутствия напуганных коронавирусом туристов. Об этом сообщает издание Japan Today.

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Пятнистые олени, обитающие в Наре, считаются священными потомками того оленя, на котором когда-то прибыл, чтобы защищать столицу, бог грома Такемикадзути. Поэтому животным позволено свободно гулять по обширному парку и по самому городу

Олени привыкли, что многочисленные туристы кормят их рисовыми крекерами, которые продаются на каждом шагу. При этом голодные олени могут быть довольно назойливыми, залезать в карманы и расстегнутые сумки в поисках еды, а иногда даже пытаться бодать людей.

В настоящее время из-за коронавируса поток туристов в Японию резко снизился. Очень мало посетителей и в Наре, из-за чего олени остались без крекеров и вынуждены искать корм собственными силами.

Как сообщают жители Нары, олени уже разбрелись из парка по всему городу и даже дошли до железнодорожной станции, находящейся в нескольких километрах. «Мы никогда раньше не видели, чтобы олени объедали кусты и цветы», — говорят жители Нары.

Более того, животные мешают дорожному движению, поскольку ходят стадами по улицам, не обращая внимания на машины.

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