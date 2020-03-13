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Два песика попали в мазут. Сами бы не выбрались, а люди... спасли!
|По инф. Российской газеты
|13 Марта 2020 г.
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Жители поселка Янго-Аул в Астраханской области спасли двух собак, которые свалились в мазутную яму в окрестностях села. Местные жители давно жаловались на опасный объект, но чиновники ничего не сделали, чтобы очистить его от вредных нефтяных отходов и закрыть.
На записи, которая мгновенно разлетелась по социальным сетям, видно, что собаки практически полностью окунулись в ядовитую жидкость — если бы не волонтеры, они бы погибли.
Пса по кличке Малыш отмыли от нефтяной смеси и уже вернули хозяевам, второе животное получило интоксикацию, пса отправили в специальный приют на восстановление.
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