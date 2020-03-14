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Дальневосточные аисты в Приамурье станут участниками реалити-шоу
По инф. Российской газеты   
14 Марта 2020 г.
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В Амурской области стартует реалити-шоу «Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон». Так назвали онлайн-съемки, во время которых можно наблюдать за этой редкой птицей.

В Приамурье покажут реалити-шоу о дальневосточном аисте

Камеры уже устанавливают в Березовском заказнике при поддержке WWF России специалисты экологической организации «АмурСоЭС» и Дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) региона. Аисты вскоре должны вернуться в места гнездования на Амуре с зимовки на реке Янцзы.

Дальневосточный аист весьма скрытен. Он устраивает гнезда в глухих местах подальше от людей, поэтому даже сфотографировать его раньше было практически невозможно.

— Новые технологии дали нам уникальную возможность вести наблюдение в режиме онлайн за гнездом с помощью видеокамер. Это стало настоящим прорывом в орнитологии и в изучении экологии дальневосточного аиста. А благодаря GPS-передатчикам, которыми были помечены в прошлом году на российской части бассейна Амура 80 птиц, в том числе и птенцы из гнезд с онлайн-камерами, мы теперь точно знаем, куда полетели на зимовку наши питомцы и где они будут находиться в этом году, — приводятся на сайте правительства региона слова старшего координатора проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ Анны Сердюк.

В этом году наблюдать будут за жизнью шести семейств. Любой желающий сможет увидеть их, зайдя на информационный портал Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр».

Впервые онлайн-камеры в регионе установили в 2018 году, близ села Тамбовка. Тогда наблюдали только за одним гнездом, а прошлом году — уже за четырьмя парами. В 2019-м впервые удалось увидеть рождение пернатого потомства «в прямом эфире».

  • Справка

Дальневосточный аист (дальневосточный белый аист, черноклювый аист или китайский аист) — птица из семейства аистовые, родственный белому аисту вид. Занесен в Красную книгу России: на сегодняшний день популяция насчитывает около 2500 особей.

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