Обезьяны так повздорили, что движение в Таиланде перекрыли

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В Таиланде толпы вопящих и дерущихся макак заполнили окраины городка Лопбури, устроили массовую потасовку на торговой площади, парализовав движение транспорта и перепугав туристов.
Как оказалось, несколько обезьяньих стай, терроризировавших городок, поссорились из-за еды, которой их подкармливали местные жители и охочие до всякой экзотики приезжие. Сначала перевес был на стороне одной хвостатой бандгруппировки, но затем проигравшие кликнули подмогу и затеяли схватку-реванш.
На видео можно оценить масштабы финальной драки, когда зачинщики были вынуждены с позором отступить, а победители, гордо почесываясь, принялись осматривать отвоеванную территорию. Через несколько минут замершие пешеходы и автомобилисты смогут спокойно продолжить движение.
Не все обезьяны одинаковы. Некоторые из них глупы и агрессивны, а другие порой могут такой интеллект показать и на помощь прийти, что диву даешься:
- Расскажите об этом своим друзьям!
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