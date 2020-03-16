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Обезьяны так повздорили, что движение в Таиланде перекрыли
По инф. Российской газеты   
16 Марта 2020 г.
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В Таиланде толпы вопящих и дерущихся макак заполнили окраины городка Лопбури, устроили массовую потасовку на торговой площади, парализовав движение транспорта и перепугав туристов.

Повздорившие обезьяньи стаи перекрыли движение в Таиланде

Как оказалось, несколько обезьяньих стай, терроризировавших городок, поссорились из-за еды, которой их подкармливали местные жители и охочие до всякой экзотики приезжие. Сначала перевес был на стороне одной хвостатой бандгруппировки, но затем проигравшие кликнули подмогу и затеяли схватку-реванш.

На видео можно оценить масштабы финальной драки, когда зачинщики были вынуждены с позором отступить, а победители, гордо почесываясь, принялись осматривать отвоеванную территорию. Через несколько минут замершие пешеходы и автомобилисты смогут спокойно продолжить движение.

Не все обезьяны одинаковы. Некоторые из них глупы и агрессивны, а другие порой могут такой интеллект показать и на помощь прийти, что диву даешься: 

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