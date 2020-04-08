В Нижегородской области в доме взорвался газ. Погибли двое...

В результате взрыва газа и обрушения перекрытий жилого дома в селе Филинское в Нижегородской области погибли два человека и еще шестеро пострадали.

Как сообщили в СК РФ, около полуночи в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного кирпичного жилого дома взорвался газовый баллон. На месте погиб 23-летний мужчина, который был в этом доме в гостях у родственников. 26-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, но медики не смогли его спасти.

На месте помощь была оказана двум пострадавшим, и еще четверо были доставлены в больницу. Всего в доме на момент взрыва находились 14 человек.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Увы, но подобные происшествия в последнее время стали происходить пугающе часто. Напомним другие заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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