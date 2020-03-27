ЧП в Магнитогорске: из-за взрыва газа погибли женщина и ребенок

В Магнитогорске вечером 26 марта в жилом доме на улице Доменщиков случилось ЧП: произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением в квартире на втором этаже. Погибли женщина и подросток. В реанимацию с места происшествия увезли годовалого ребенка.
Как сообщил на брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер, свидетели слышали хлопок, после чего начался пожар на втором этажа пятиэтажного дома. Пламя быстро распространилось наверх.
«Все спасательные службы вовремя приехали на объект, пожар был достаточно быстро локализован. Задымление еще остается, — говорит глава региона. — Были обнаружено двое погибших и ребенок в тяжелом состоянии. Он госпитализирован в детскую больницу с многочисленными ожогами. Рассматриваем возможность доставки его в Челябинск — готов вертолет санитарной авиации».
- Магнитогорцы после этого происшествия встревожены не на шутку. В памяти горожан еще живы воспоминания о трагедии на Карла Маркса, 164, где под Новый 2019 год от взрыва газа, словно карточный домик, сложился целый подъезд и погибли 37 человек. Люди сравнивают две трагедии. И каждый ищет в двух ЧП либо различия, либо сходство, пишет КП.
Очевидцы случившегося рассказали, что в подъезд доставляли газовый баллон — пока основная версия заключается в том, что взорвался именно он.
«Было эвакуировано 31 человек из двух подъездов. Все они находятся в пунктах временного размещения, в магнитогорских гостиницах, рядом с местом ЧП в 36 школе организован штаб, все службы мобилизованы, выставлены наряды полиции, имущество охраняться», — доложил губернатор.
СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Магнитогорске и гибели двух людей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Газовые баллоны (да и вообще газ в квартире) - это источник самой настоящей опасности, стоит помнить об этом всегда. И если есть возможность газом не пользоваться, то лучше этого не делать. И вот еще несколько заголовков в доказательство:
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ЧП в Магнитогорске: из-за взрыва газа погибли женщина и ребенок
В Магнитогорске вечером 26 марта в жилом доме на улице Доменщиков случилось ЧП: произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением в квартире на втором этаже. Погибли женщина и подросток. В реанимацию с места происшествия увезли годовалого ребенка.
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