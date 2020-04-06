В Подмосковье из-за взрыва газа погибли три человека

В Орехово-Зуево три человека погибли и шестеро пострадали из-за взрыва газа. Власти заявили, что родственники погибших получат по 1 миллиону рублей.

4 апреля в пятиэтажном на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве произошел хлопок газа. Происшествие случилось в квартире на 3 этаже. В результате взрыва обрушились стены с 3 по 5 этаж.

Предварительной причиной происшествия называется неисправность газовой колонки. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В управляющей компании (УК), отвечающей за здание, провели обыски.

Власти сообщили, что родственники погибших получат по 1 млн рублей. Пострадавшим в результате взрыва в жилом доме выплатят по 500 тыс. рублей.

Также министерство социального развития назначило выплату в размере 30 тыс. рублей всем жильцам дома в качестве первой помощи. Проживающие в одиночестве получат 50 тыс. рублей. При этом отмечается, что компенсации будут зависеть от причиненного ущерба.

Газовые баллоны (да и вообще газ в квартире) - это источник самой настоящей опасности, стоит помнить об этом всегда. И если есть возможность газом не пользоваться, то лучше этого не делать. И вот еще несколько заголовков в доказательство:

По инф. rosbalt.ru

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