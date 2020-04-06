В Подмосковье из-за взрыва газа погибли три человека

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В Орехово-Зуево три человека погибли и шестеро пострадали из-за взрыва газа. Власти заявили, что родственники погибших получат по 1 миллиону рублей.
4 апреля в пятиэтажном на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве произошел хлопок газа. Происшествие случилось в квартире на 3 этаже. В результате взрыва обрушились стены с 3 по 5 этаж.
Предварительной причиной происшествия называется неисправность газовой колонки. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
В управляющей компании (УК), отвечающей за здание, провели обыски.
Власти сообщили, что родственники погибших получат по 1 млн рублей. Пострадавшим в результате взрыва в жилом доме выплатят по 500 тыс. рублей.
Также министерство социального развития назначило выплату в размере 30 тыс. рублей всем жильцам дома в качестве первой помощи. Проживающие в одиночестве получат 50 тыс. рублей. При этом отмечается, что компенсации будут зависеть от причиненного ущерба.
Газовые баллоны (да и вообще газ в квартире) - это источник самой настоящей опасности, стоит помнить об этом всегда. И если есть возможность газом не пользоваться, то лучше этого не делать. И вот еще несколько заголовков в доказательство:
Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.
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Кто как пытается сейчас заработать виртуально. Люди выполняют задания на всевозможных биржах контента, записывают мастер-классы или видеоуроки, если в чем-то хорошо преуспели, продают изделия собственного изготовления, осваивают разные платформы и продвигают свои блоги и т.д. А некоторых людей интересует трейдинг.
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