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В Москве земляные лягушки ожили после спячки

По инф. Российской газеты   
07 Апреля 2020 г.
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На северо-западе столицы в парке «Тушинский» обнаружили первых лягушек. Об этом сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В Москве проснулись земляные лягушки

По данным департамента, экологи заметили земноводных в Алешкинском лесу, который входит в состав природно-исторического парка «Тушинский».

Травяная лягушка — обычный вид в европейской части России, но в столичном регионе встречается редко, поэтому занесена в Красную книгу Москвы.

— Этот вид рано выходит из спячки, более того, бурые лягушки наиболее устойчивы к холодам, — рассказали в пресс-службе. — Для зимовки травяные лягушки выбирают водоемы, ручьи или незамерзающие пруды, где им будет достаточно кислорода для комфортного анабиоза. Дышат они при этом кожей. Но есть и такие виды лягушек, которые зимуют на суше: в норках или под толстым слоем листвы. Зимовка для них длится обычно с сентября по март-апрель.

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