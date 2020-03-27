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В Москву пожаловали гоголи, лысухи и озерные чайки

По инф. Российской газеты   
27 Марта 2020 г.
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Первые перелетные птицы, летящие из Китая, Африки, Италии и других южных стран, добрались до столичного региона. (Пока весь мир ожесточенно сражается с коронавирусной инфекцией и сидит на карантине, природа просыпается ото сна, но многие этого в панике уже и не замечают. - прим. МГ.)

В Москву пожаловали гоголи, лысухи и озерные чайки

  • Гоголь — птица из семейства утиных, его родиной считается Северная Америка

По данным орнитологов парка «Лосиный остров», зафиксировано более 50 гоголей, озерных чаек, несколько хохлатых чернетей, лысух и других видов водоплавающих и околоводных птиц.

«Их обнаружили в западной части Верхнеяузского водно-болотного комплекса, места их прилета вполне обычны, а вот сроки возвращения раньше на 2–3 недели, — рассказали в пресс-службе. — Скорей всего, связано это с теплой погодой и отсутствием снега».

Отметим, что в столичных парках из-за аномально теплой весны раньше времени расцвели ирисы, крокусы, печеночница благородная и другие первоцветы. Цветы появились в парках культуры и отдыха, а не только на природоохранных территориях. Так, цветы замечены на Аллее Партизан в Парке Победы, в усадьбе-музее «Царицыно» и «Сокольниках» и других. Ирисы зацвели в парке искусств «Музеон» на Крымской набережной.

А вот еще новости о том, что весна идет и птицы прилетают, змеи просыпаются (и клещи, будь они неладны!):

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