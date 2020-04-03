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Гнездо черного аиста обнаружили в Подмосковье. А птица это уж очень редкая!

По инф. polit.ru   
03 Апреля 2020 г.
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В ходе обследования территории проектируемого заказника «Лотошинские пруды» на северо-западе Московской области биологи обнаружили гнездовье черного аиста — редкого и недостаточно изученного вида птиц.

Гнездо черного аиста обнаружили в Подмосковье. А птица это уж очень редкая!

О находке сообщается на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области.

Черный аист (Ciconia nigra) распространен на довольно обширной территории Евразии и Африки, но везде очень немногочислен, а скрытный образ жизни этой птицы делает встречи с ней еще более редкими. Вид занесен в Красные книги России и Московской области. В ряде случаев именно обнаружение гнездовий черного аиста становится важным аргументом в пользу получения территорией охранного статуса — например, объявления ее заказником или памятником природы.

В Московской области черный аист считался исчезнувшим, пока в 2017 году орнитологи не обнаружили его гнездо в Можайском районе. Однако в последующие годы встреч с черным аистом не было. «Это редчайшая и очень скрытная птица, — комментирует новость заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова. — Ее относительно часто наблюдают в Калининградской области, на Северном Кавказе и в Приморском крае. В других регионах России черного аиста не видят десятилетиями».

Polit.ru

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